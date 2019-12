Fostul adjunct al șefului SPP, Generalul SPP Gabriel Cretu, recent trecut in rezerva, ar fi participat la ritualurile samanice organizate de fostul sef al DGPI, Gelu Oltean, ritualuri unde s-ar fi consumat drogul ayahuasca, potrivit dezvaluirilor facute, vinei, in emisiunea Esențial, de la Antena 3. Dupa ce Gabriel Cretu a fost trecut recent in rezerva The post Fostul adjunct al lui Lucian Pahonțu, Gabriel Crețu, in dosarul șamanilor. Iohannis l-a trecut in rezerva recent appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .