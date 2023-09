Stiri pe aceeasi tema

- Jimmy Fallon și-a cerut scuze personalului care participa la realizarea emisiunii The Tonight Show de la NBC, in urma acuzațiilor ca ar fi creat un mediu de lucru toxic, transmite BBC. „Ma simt atat de rau ca nici macar nu va pot spune”, le-a transmis el colegilor printr-un apel Zoom, potrivit revistei…

- Mick Jagger s-a logodit cu balerina Melanie Hamrick, cu 43 de ani mai tanara decat el. Cei doi au un baiat de șase ani. Mick Jagger, in varsta de 79 de ani, se pregatește sa se casatoreasca din nou. Presa mondena scrie ca starul rock este logodit cu partenera sa, balerina Melanie Hamrick, care este…

- Pentru un corgient notoriu, eticheta de mare afacerist nu prea se lipeste. E clar pentru toata lumea cu over 3 neuroni ca Panda nu e vreun Elon Musk de Vaslui, ci doar o sageata pentru niste baieti destepti care il folosesc asa cum l-au folosit si in trecut, pe principiul „muschii mei minte nu are”.…

- Talulah Riley este mai implinita ca niciodata și are și motive! Fosta soție a lui Elon Musk s-a logodit cu actorul Thomas Brodie-Sangster, dupa doi ani de relație. Ce imagini emoționante au fost surprinse la marele eveniment. Cum a reacționat cunoscutul afacerist cand a aflat vestea de pe Twiiter.

- GRAV… Doua mașini s-au ciocnit acum o ora, pe drumul județean Barlad-Murgeni, la ieșirea din localitatea Popeni, comuna Zorleni, spre Murgeni! La fața locului sunt veniți polițiștii barladeni de la rutiera și o ambulanța SAJ Vaslui, care a resuscitat un barbat, victima a accidentuluii! Cele doua mașini…

- El a facut aceste declarații intr-o emisiune. Preotul a dat drept exemplu un eveniment pentru care pregatirile ar fi costat o suma mare de bani. „Ai citit in Scriptura ce inseamna zeciuiala? Ca 10% din ce caștigi trebuie sa dai la biserica? Ei, acuma, ma asculta: cat a costat rochia miresei? 2.000 –…

- EXERCITIU…In cadrul exercitiilor de pregatire ale pompierilor vasluieni, vineri, in zona fostei unitati militare va avea loc un amplu exercitiu in care vor fi implicate mai multe institutii ale judetului. Tema exercitiului face referire la modul de interventie in cazul unui cutremur major care a lovit…

- Ianis Hagi, fiul lui Gheorghe Hagi, și-a cerut iubita in casatorie la Paris, intr-un decor romantic. Cei doi tineri au recunoscut oficial ca sunt impreuna in decembrie 2022, atunci cand au postat primele imagini impreuna. Elena Tanase, viitoarea soție a lui Ianis Hagi, are 23 de ani și este din Constanța.…