- Imagini spectaculoase din Munții Rodnei au fost postate, vineri, pe Facebook, de Administrația Parcului Național Munții Rodnei. „Roz in Parcul National Muntii Rodnei ????….. muntele va așteapta”, au scris reprezentanții administrației parcului natural, referindu-se la versanții acoperiți de Rhododendronul…

- Forțele armate ruse fac testele finale ale unui sistem de parașuta comun pentru oameni și caini, astfel incat aceștia sa poata sari cu parașuta și sa ajunga impreuna in zone greu accesibile. Noul echipament a fost proiectat de fabrica de parașute Ivanovo, pe care președintele rus Vladimir Putin a vizitat-o…

- A fost o alarma falsa cu bomba, luni dimineata, langa un mall-ul din Deva. Echipele de intervenție au dechis valiza suspecta și au gasit doar bunuri de uz personal. Dupa interventia pirotehnistilor, valiza a fost deschisa in condiții de siguranța. “Valiza a fost deschisa fara a pune in pericol viața…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, are ajutoare de nadejde in lupta cu șobolanii care au invadat Bucureștiul. Vanatorii naturali, stancuțele, ciorile, il vor scapa pe primar de aceasta problema. Fotografia a fost facuta de un cititor Sursa Zilei, sambata dupa amiaza, la intersecția Barbu Vacarescu…

- Regulators in the U.K. and the EU on Friday launched formal competition investigations into Facebook, according to CNBC. The U.K.’s Competition and Markets Authority said it is investigating whether Facebook is abusing a dominant position in the social media or digital advertising markets through its…

- Soferul din Tulcea, care a provocat un accident soldat cu trei morti, in vara anului 2019, in satul Vacareni, in timp ce era Live pe Facebook, a fost condamnat la aproape 12 ani de inchisoare. Soferul in varsta 41 de ani, din comuna Luncavita, a fost condamnat la 11 ani si opt luni de inchisoare […]…

- Fostul secretar de stat la Ministerul Sanatații și director medical la Spitalul de Boli Infecțioase Brașov, Andreea Moldovan, va lucra in departamentul care se ocupa de prevenția și controlul infectarilor COVID-19. Andreea Moldovan a postat pe contul sau de Facebook anunțul privind noul sau job, la…

- Șeful DNA, Crin Bologa, se plange ca noua instituție EPPO, condusa de Laura Codruța Kovesi, fosta șefa a DNA, incurca activitatea procurorilor anticorupție: „Acum suntem in situația in care trebuie sa restrangem activitatea procurorilor noștri pentru a face loc și celor de la EPPO”, a explicat, Bologa,…