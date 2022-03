Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața Grimes a spus intr-un interviu, publicat saptamana aceasta in publicația Vanity Fair, ca relația cu fostul ei partener, Elon Musk, cea mai bogata persoana din lume, o facea sa se simta „prinsa intre doua lumi” și ca, uneori, acesta traia „sub pragul saraciei”, scrie Insider. Vorbind cu Vanity…

- Elon Musk a devenit tata in secret Elon Musk a devenit tata in secret. Grimes este cea care i-a mai daruit un moștenitor, cu ajutorul unei mame surogat. Informația a fost confirmata de insași proaspata mamica pentru Vanity Fair. Numele pe care fetița nou nascuta il poarta este unul ciudat, in conformitate…

- Prin "dedicatia sa neobosita si altruista", Zelenski "nu numai ca a devenit personalitatea de frunte a rezistentei aprige a concetatenilor sai, ci si un far al luptei pentru libertate in Europa", se arata intr-un comunicat al companiei."In timp ce altii ar fi fugit, guvernand soarta patriei lor din…

- Antreprenorul miliardar Elon Musk a afirmat sambata, 26 februarie, intr un mesaj pe Twitter ca raspuns la un apel al unui responsabil ucrainean, ca grupul sau SpaceX a activat serviciul de internet prin satelit Starlink in Ucraina si ca compania trimite echipamente in tara. "Serviciul Starlink este…

- Compania deținuta de Elon Musk a fost nevoita sa inițieze un recall, pentru un numar foarte mare de mașini, din cauza unei probleme descoperite la centurile de siguranța. Din fericire, problema nu afecteaza centurile in sine, ci este vorba despre o defecțiune a avertizorului sonor pentru necuplarea…

- Andrei Ivan (25 de ani), fotbalistul de la CSU Craiova, se iubește cu fosta gimnasta Anda Butuc (21). In cel mai bun sezon al carierei, in care are deja 11 goluri in 20 de meciuri, Andrei Ivan are parte de succes și in plan sentimental. Fotbalistul Craiovei se iubește mai nou cu fosta gimnasta Anda…

- CEO-ul Tesla, Elon Musk, a scris pe Twitter ca anul acesta va plati impozite de peste 11 miliarde de dolari. Cifra este aproximativ in concordanța cu un raport al CNBC, care estima ca omul de afaceri a platit deja 7 miliarde de dolari in taxe și va mai plati inca 5 miliarde pana la 1 […] The post Cel…