Fost sportiv de performanță – răpus de infarct, după ce-a urcat la Fântânele Viața unui fost sportiv de performanța din Argeș s-a incheiat brusc, la 47 de ani, dupa o ascensiune in masivul Ceahlau. Salvamontiștii sfatuiesc turiștii sa nu refuze ambulanța cand simt dureri in piept și furnicaturi in brațe – pot fi simptomele unui infarct. Barbatului i s-a facut rau, in dimineața de 16 iulie, in timp ce era la Cabana Fantanele și n-a mai putut urca la Toaca, așa cum planuise. A ramas la cabana impreuna cu copilul și doar soția sa a plecat mai departe, dupa ce el a asigurat-o ca nu are nimic serios și probabil este doar obosit. Dupa mai bine de doua ore, cand a vazut ca durerile… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

