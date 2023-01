Fost şef NATO: Aprovizionarea Ucrainei cu arme doar prelungește războiul Razboiul purtat de Rusia in Ucraina a devenit motiv de dispute pentru multi militari activi sau in retragere, dar si pentru multi analisti. Recent, Harald Kujat, general in retragere, fost inspector general al Forțelor Armate Germane si fost președinte al Consiliului NATO-Rusia și al Comisiei NATO-Ucrain, un interviu exploziv publicației elvețiene “Zeitgeschehen im Fokus”, in care face o analiza detaliata a conflictului aflat la granitele Romaniei. PUTEREA va prezinta integral acest interviu, in fapt o analiza pertinenta a conflictului armat care a debutat acum mai bine de un an, dupa invazia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

