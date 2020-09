Stiri pe aceeasi tema

- Nicușor Dan, a facut primele declarații dupa inchiderea urnelor și aflarea primelor rezultate exit-poll. „Astazi este ziua de naștere a noului București. Am incredere ca dupa numararea voturilor voi...

- Exit Poll CURS-Avangarde. Primele rezultate la alegerile locale 2020 pentru Primaria Capitalei. Nicușor Dan, candidatul independent susținut de PNL și USR-Plus, a caștigat Primaria Capitalei in fața...

- Astazi, 27 septembrie, romanii și-au votast viitorii primari, consilieri și președinți de consilii. Cele mai importante informații sunt cele ale alegerilor locale din Capitala. In randurile ce urmeaza va prezentam exit-poll-ul orei 21:00. Rezultate alegeri locale 2020, ora 21.00 Dintr-un sondaj INSCOP,…

- Prezent la una dintre manifestațiile din campania electorala premierul Ludovic Orban a avut surpriza de a fi apostrofat de mai mulți cetațeni din Capitala. Totul a inceput dupa o declarație pe care alegatorii din sectorul 1 au considerat-o neadevarata și au reacționat vorbind la portavoce. „Sa nu faceți…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Cu foarte puțin timp inaintea alegerilor, prognoza pe care am lansat-o, și anume ca PSD poate caștiga Capitala la un scor de 7 la 0, prinde un contur din ce in ce mai clar. Voi relata in cele ce urmeaza cum Ludovic Orban a declanșat practic o reacție in lanț, care a dinamitat…

- Șeful PMP, Eugen Tomac, dezvaluie ca PNL a acceptat solicitarea USR ca partidul sau sa nu fie primit in „Alianta pentru Bucuresti”. PMP va candida singur la alegerile din Capitala, iar Traian Basescu intra in cursa pentru un nou mandat de primar, cu Nicusor Dan si Gabriela Firea pentru Primaria Generala.…

- Liderul PMP Eugen Tomac a anuntat vineri ca PNL a acceptat solicitarea USR astfel incat PMP sa nu fie primit in „Alianta pentru Bucuresti”. Astfel, PMP va candida singur la alegerile din Capitala, Traian Basescu intrand in cursa cu Nicusor Dan si Gabriela Firea pentru Primaria Generala.

- Premierul Ludovic Orban le-a transmis colegilor de partid ca isi doreste o alianta cu USR-PLUS la primariile de sector pentru a „spulbera PSD in Bucuresti”, sustin surse politice pentru Adevarul. In schimb, negocierile dintre PNL si PMP pentru liste comune in Capitala au esuat. Prin urmare, PMP va avea…