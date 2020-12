Stiri pe aceeasi tema

- Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal din Cluj-Napoca s-a aflat in centrul unui scandal si in urma cu 3 ani, cand managerul de la acea vreme, medicul Mihai Lucan, a fost retinut de procurori intr-un dosar ce viza delapidarea institutului. "Incredibil! Un fost tortionar a fost numit manager…

- Emanuel Ungureanu a anuntat ca la Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal din Cluj-Napoca a fost numit de catre Nelu Tataru un condamnat penal la un an de inchisoare pentru acte de tortura.

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a declarat, miercuri, la Antena 3, ca nu va vota un nou Guvern PNL din care face parte „catastrofa Nelu Tataru”. Citește și: Cine sunt candidații la funcția de premier. Posibile evoluții dupa alegerile parlamentare „Vedem la nivelul faptelor ca acest…

- Un studiu al Institutului pentru Statistici in Sanatate și Evaluare (IHME) al Universitații din Washington, citat de Reuters și biziday.ro, arata ca procentul de decese in cazurile de coronavirus din SUA a scazut la 0,6%, fața de 0,9% in luna aprilie. Progresul se datoreaza schemelor mai bune de tratament,…

- Ministrul sanatații, Nelu Tataru, exclude cu fermitate soluția transferarii bolnavilor de COVID in strainatate, spunand ca Romania inca poate gestiona situatia. Asta in ciuda crizei de paturi ATI aparute recent și a anunțului facut de presedintele Iohannis care a spus ca a initiat contacte cu state…

- Italia a inregistrat miercuri cea mai mare creștere zilnica a cazurilor de coronavirus de la inceputul pandemiei, arata ultimele cifre din Ministerul Sanatații din țara. La fel și Germania. Totuși mortalitatea in cele doua țari se pastreaza cu mult sub cea din Romania, arata cifrele oficiale. Autoritațile…

- Sphera Franchise Group, care opereaza restaurantele KFC (in Romania, Italia si Moldova) si Pizza Hut si Taco Bell (in Romania), l-a numit pe Calin Ionescu director general executiv pana la data de 1 mai 2023. Acesta fusese numit in functia de director general executiv interimar al companiei incepand…

- Seful Clinicii 2 Infectioase din cadrul Spitalului “Victor Babes” din Timisoara, Virgil Musta, a declarat, marti, ca unitatea medicala a ramas fara Remdesivir, unul dintre antiviralele administrate in tratarea bolnavilor cu COVID-19, relateaza Agerpres. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru a anunțat, insa,…