Pare ca revine cu forța in actualitate fenomenul pornografiei infantile, practicat de fețele bisericești din Italia. Dupa ce anii trecuți s-a facut valva pe acest subiect, o vreme nu au mai fost aduse in fața opiniei publice astfel de situații. Dar acum ele ies la iveala. Astazi, don Nicola De Blasio, fost paroh in San Modesto și director al Caritas diecezana a fost condamnat la trei ani și șase luni pentru reținere și schimb de materiale pornografice infantile. Asta dupa ce procurorul a cerut in fața tribunalului din Napoli ca preotul paroh sa primeasca cinci ani. Deși avocații sai au cerut arest…