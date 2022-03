Stiri pe aceeasi tema

- „Prin numirea pe langa lege de azi a șase din cei șapte membri provizorii ai Consiliului de Administrație de la Romsilva, ministrul UDMR al Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, a trecut administrarea acestei regii sub controlul unor reprezentanți ai UDMR și al unor vanatori cu greutate”, a…

- Miercuri se va decide cum vor fi sancționați șoferii STB care au facut greva cinci zile. Conducerea STB spune ca angajații care au facut greva nu vor primi banii pentru zilele in care au lipsit nemotivat de la munca. Miercuri va avea loc o ședința a Consiliului de Administrație care va stabili masurile…

- Salariații din Societatea de Transport București au decis sa renunțe la acțiunile de protest, dupa cinci zile in care aproximativ trei sferturi dintre ei au refuzat sa iasa pe traseu. Sindicaliștii promit insa ca var urmari rezolvarea nemulțumirilor angajaților. „Avand in vedere ca astazi 25.01.2022…

- Intalnirea anunțata pentru luni, ora 9 dimineața, are toate șansele sa nu se materializeze, din cauza unei condiții impuse de conducerea Societații de Transport București. In cea de-a cincea zi de greva spontana, aproximativ 20% din autobuzele, troleibuzele sau tramvaiele programate sa lucreze au ieșit…

- Regia Naționala a Padurilor-Romsilva se confrunta la ora actuala cu o situație inedita din cauza ministrului UDMR al Mediului, Barna Tanczos. La sfarșitul anului trecut au expirat mandatele celor șapte membrii ai Consiliului de Administrație de la Romsilva. Dar acest aspect era cunoscut de foarte mult…

- În situația de criza, în care se afla țara noastra, nu trebuie de discutat despre schimbarea directorului Moldovagaz, Vadim Ceban, a declarat Andrei Spînu, ministru al Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale într-o conferința de presa, potrivit bani.md. Nu așteptați…

- Cazul Elenei Petrascu – numita recent secretar general la Ministerul Economiei, dupa ce a mai fost in nenumarate functii publice, care i-au adus chiar si 600.000 de lei pe an – nu este singular. „Mobilitatea in functia publica” li se aplica mai multor astfel de functionari. Toti au insa un lucru in…