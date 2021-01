Fost fotbalist al Barcelonei, ras în cap cu forța, la tribunal. Ce l-a deranjat pe judecător Haruna Babangida, 38 de ani, fost fotbalist al celor de la FC Barcelona, internațional nigerian, a fost reținut și obligat sa se tunda de un judecator din Kaduna, scrie Daily Trust . Babangida se prezentase in instanța pentru a depune o plangere cu privire la o frauda. El il acuza pe judecator de defaimare, umilire in public și violența. Pe 14 ianuarie, Babangida a comparut in fața lui Nuhu Falalu, insa infațișarea și, mai ales, coafura fostului jucator l-au deranjat pe judecator. Haruna spune ca a fost facut ”creștin nedemn” și a fost reținut imediat, iar parul i-a fost apoi ras cu forța de forțele… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

