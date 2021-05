“In conformitate cu prevederile legale in vigoare, Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz informeaza persoanele interesate asupra faptului ca, prin Hotararea nr.16 din 10 mai 2021, Consiliul de Administratie al Transgaz a aprobat urmatoarele: Alegerea lui Vaduva Petru Ion, membru al Consiliului de Administratie, in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, pentru o perioada de patru luni; Desemnarea lui Sterian Ion in calitate de director general provizoriu, pana la finalizarea procedurii de selectie. Durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii…