Bogdan Laurentiu Bratu, fost director al Directiei Regionale Drumuri si Poduri Craiova, a fost trimis in judecata de Parchetul General pentru inselaciune, el fiind acuzat ca a folosit la angajare o diploma falsa de licenta, obtinand salarii necuvenite de peste un milion de lei.



Procurorii sustin ca, in perioada mai 2014 - prezent, Bogdan Bratu a indus si mentinut in eroare Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA cu ocazia incheierii contractului individual de munca si ulterior prin modificarea succesiva a acestuia prin acte aditionale (2014 - 2021), prin depunerea…