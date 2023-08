Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii vamali au retinut 120.000 de tigarete transportate de un microbuz la granita Romaniei cu Moldova. Valoarea acestor bunuri confiscate este de aproximativ 150.000 de lei. Conform unui comunicat de presa pus la dispozitie de Autoritatea Vamala Romana, un microbuz care mergea pe ruta Moldova…

- Rona Hartner este foarte mandra de fiica ei, in varsta de 15 ani. Artsta a vorbit despre realizarile Ritei și despre ce va face in urmatoarea perioada.Rita Hartner a obținut o diploma internaționala in urma participarii la cursurile de la Syma Make Up Studio, una din cele mai cunoscute școli din Franța…

- Accident matinal in Capitala. Parcarea unui supermarket s-a transformat intr-o pista de bowling, unde o șoferița a accidentat 4 mașini dintr-o singura lovitura. Totul s-a intamplat in dimineața de marți, 4 iulie, puțin dupa ora 04.00 in parcarea unui magazin de pe strada Calea Ieșilor in cartierul Sculeni…

- Dumitru-Daniel Botanoiu a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului. Decizia premierului Marcel Ciolacu privind numirea lui Daniel Botanoiu a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial. Botanoiu a mai fost secretar de stat in Ministerul Agriculturii. In prezent,…

- Ucraina este principalul furnizor pe piata UE de semințe, ulei si srot de floarea-soarelui pe piața europeana, scrie Lanțul Alimentar. Astfel in intervalul 1 iulie 2022 – 28 mai 2023, Uniunea Europeana a importat din Ucraina 1.808.056 tone de semințe de floarea soarelui, o creștere considerabila, de…

- Comisia Situații Excepționale impune control riguros la exportul de zahar. Decizia a fost luata la ședința de azi, 31 mai, transmite realitatea. ”Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare va monitoriza fluxul de export al zaharului, in conformitate cu datele prezentate de Serviciul Vamal o data…

- Fermierul Dimitrie Musca, fondatorul CAI Curtici, ii cere ministrului Agriculturii Petre Daea sa-și dea demisia, pentru ca nu a știut sa negocieze la Bruxelles in favoarea agricultorilor romani. ‘’Daca mai ramane Daea la Agricultura, la iarna nu veți mai avea lapte’’, avertizeaza fermierul. Ceea ce…

- Controversatul secretar general al Senatului, Mario-Ovidiu Oprea, vrea sa-și faca imagine de ziua copilului, atat el cat și președintele interimar Alina Gorghiu, printr-o modalitate inedita. Bani pentru limuzine-da, pentru copii-ba Cu ocazia zilei de 1 iunie, Senatul Romaniei va organiza o acțiune dedicata…