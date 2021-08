Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce tot mai mulți susținatori ai lui Florin Cițu l-au acuzat direct sau voalat pe Ludovic Orban de ieșirea in spațiul public a informației privind arestarea lui Florin Cițu in America, Ludovic Orban a facut o serie de declarații joi seara, la B1TV. Președintele PNL susține ca nu a știut niciodata…

- Premierul Florin Cițu nu a crut sa raspunda cșlar daca iși va da demisia in cazul in care pierde alegerile pentru șefia PNL, așa cum a anunțat contracandidatul sau, Ludovic Orban, ca va face intr-o astfel de situație. Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a declarat, luni, seara,…

- Florin Citu a parasit grupul de Whatsapp Sector 5 dupa ce Cristian Bacanu, susținut de echipa lui la șefia PNL Sector 5, a pierdut alegerile in fața lui Dan Meran, susținut de echipa lui Ludovic Orban. Vineri seara, la scurt timp dupa ce liberalul pe care l-a sustinut la sefia PNL Sector 5 a pierdut…

- Ludovic Orban i-a dat replica lui Florin Cițu, vineri, in alocuțiunea pe care a susținut-o in fața membrilor filialei sector 5 București. El a subliniat ca alegerile in PNL, congresul, nu poate fi tranșat, iar el nu a tranșat lucruri, ci le-a adunat, le-a susținut, le-a promovat. “Eu nu am transat congresul.…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a intervenit telefonic la emisiunea moderata de Ionuț Cristache, la TVR 1, luni, la ora 17, spunand ca PNL minte din nou ca a caștigat alegerile locale parțiale, deoarece PSD a obținut 17 dintre primarii, iar PNL doar 15. Marcel Ciolacu s-a enervat dupa afirmațiile…

- Ludovic Orban a declarat in cadrul unei conferințe de presa susținuta in județul Mureș ca se așteapta sa il aiba contracandidat la funcția de președinte PNL pe Florin Cițu și ca nu ar fi deloc o surpriza depunerea candidaturii premierului. „Este evident ca exista aceasta asteptare, posibilitate, ca…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat, luni, la Pitesti, ca vaccinarea anti-COVID-19 s-ar putea face contra cost pe viitor, pe modelul vaccinarii antigripale. Așadar, potrivit președintelui Camerei Deputaților, statul roman ar putea schimba procedura de vaccinare, iar romanii care…