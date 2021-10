Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele CJ Timis, Alin Nica, are un nu director de cabinet, in persona lui Iosif Nicoara. Personaj controversat, Nicoara a fost sef in Politia de Frontiera Timis, numele lui aparand in dosarul spagilor din vamile din vestul tarii. Iosif Nicoara completeaza echipa lui Alin Nica, in functia de director…

- Un total de 21.700 pachete cu tigari, in valoare de 254.550 lei, au fost descoperite si confiscate de politistii de frontiera din Sighetu Marmatiei, intr-un imobil nelocuit si in apropierea frontierei de stat, marfa fiind destinata pietei neagre de desfacere din zona, potrivit agerpres.ro. Politia…

- Mai multi de 10.500 de imigranti, printre care numerosi haitieni, asteptau vineri sub un pod la granita sudica a Statelor Unite sa fie preluati de politia de frontiera, o situatie de criza exploatata imediat de opozitia fata de presedintele Joe Biden, relateaza AFP. Peste 10.500 de oameni,…

- Containerul care conținea 220 de sicrie demontate a fost descoperite in Portul Constanța Sud Agigea, vineri, 3 septembrie. Transportul venea din China, iar sicriele au fost ”introduse in țara prin folosirea de acte nereale”, potrivit unui comunicat de presa al Poliției de Frontiera. Marfa a fost descoperita…

- Poliția de Frontiera: Copil ascuns de mama sa sub o patura, pentru a-l scoate ilegal din tara. Intenționa sa-l duca in Spania dar nu.... The post Poliția de Frontiera: Copil ascuns de mama sa sub o patura, pentru a-l scoate ilegal din tara. Intenționa sa-l duca in Spania dar nu avea documente legale…

- O femeie in varsta de 24 de ani a vrut sa intre in tara cu un adolescent afgan pe care l-a ascuns in geamantan. Aceasta a fost prinsa de politisti in trenul IR 346 – 1, cu destinatie Austria, in jurul orei 2:20, informeaza miercuri Politia de Frontiera.

- ,,In data de 11.08.2021, in jurul orei 23.30, politistii de frontiera din cadrul Sectorului P.F. Halmeu – judetul Satu Mare, aflati in misiune de supraveghere a frontierei de stat, au observat, pe directia localitatii Halmeu, un aparat de zbor de mici dimensiuni (drona), care transporta un colet. In…

- Doua barje incarcate cu aproape 2.000 de tone de deseuri, transportate ilegal din Ungaria spre Turcia, au fost oprite de comisarii Garzii de Mediu Dolj si politistii de frontiera de la Calafat, potrivit news.ro. In urma controlului, au fost gasite deseuri din materiale plastice si reziduuri…