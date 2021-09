Stiri pe aceeasi tema

- Forumul Economic Mondial a anunțat ca urmeaza sa organizeze o reuniune in perioada 17-21 ianuarie 2022, dupa ce renunțase la intrunirea de la Davos (Elveția) de anul acesta, care trebuia sa aiba loc in ianuarie, din cauza pandemiei

- Presedintele Klaus Iohannis va avea marti, ora 16.00, o intalnire cu vicepremierul demisionar Dan Barna, copresedinte al USR PLUS, la Palatul Cotroceni, au precizat surse politice. Luni, seful statului a avut o intalnire si cu premierul Florin Citu pe tema crizei guvernamentale. In cursul zilei de marti,…

- Judetul Brasov va reintroduce portul obligatoriu al mastii de protectie, in spatiul public. Cel putin, asa a anuntat prefectul Brasovului, Mihai Catalin Vasii. El a zis ca purtarea obligatorie a mastii de protectie va fi reintrodusa in zonele cu potential de aglomerare din localitati si pe o raza de…

- Se schimba regulile de calatorie pentru Germania. Din acest week-end, țara nu mai primește turiști fara pașaport Covid. Conform Reuters , Guvernul german a anunțat ca din acest week-end va fi permisa intrarea in țara doar a persoanelor care prezinta dovada vaccinarii anti-Covid, a recuperarii dupa boala…

- Numarul de infectari cu COVID-19 in Franta, la ultimul bilanț raportat, a urcat la 18.000 in 24 de ore, in comparatie cu sub 7.000 in saptamana anterioara, a anuntat ministrul sanatatii, Olivier Veran. Acesta susține ca aceasta crestere cauzata de varianta Delta este de 150% intr-o saptamana. „Am cifrele…

- ”Lucrurile pur și simplu nu stau așa cum zic oamenii”, a spus virusologul australian intr-un interviu acordat Bloomberg.”Era un laborator obișnuit care funcționa in același mod ca oricare alt laborator cu securitate ridicata”, a povestit cercetatoarea, subliniind ca a fost unul din obiectivele carierei…