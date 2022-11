Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis are, vineri, la Palatul Elysee, o intalnire bilaterala cu omologul francez, Emmanuel Macron, in marja participarii la Forumul pentru Pace de la Paris, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a criticat violent pe omologul sau francez Emmanuel Macron, la Forumul de discutii Valdai, la Moscova, din cauza ca a facut publice discutii la telefon pe care le-au purtat, si a catalogat-o pe presedinta Camerei Reprezentantilor americane Nancy Pelosi drept ”mamaie”.…

- Președintele rus Vladimir Putin a anunțat marți ca autoritațile de la Moscova vor discuta problema livarii de nave de razboi și elicoptere rusești catre Guineea-Bissau, relateaza Kommersant . Interesul republicii din Vestul Africii pentru achiziționarea unor fregate rusești pentru forțele sale navale…

- Liderii Uniunii Europene au cazut de acord in cursul noptii de joi spre vineri asupra unei „foi de parcurs” vizand sa introduca, in saptamanile urmatoare, masuri pentru a stopa cresterea preturilor la energie, comenteaza AFP.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat cu presedintele american Joe Biden despre situatia frontului, sprijinul pentru armata ucraineana, dar si cooperarea pe alte domenii. ”Victoria noastra in acest razboi va arata cat de mult poate contribui Ucraina la forta globala a libertatii”,…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, și președintele Argentinei, Alberto Fernandez, au transmis, miercuri, mesaje de felicitare participanților la Forumul la nivel inalt China-Argentina, privind schimburile culturale. In mesajul sau, președintele Xi a numit Argentina un bun prieten și partener al Chinei,…

- Dinamo a fost reprimita in zona modernizata a bazeide pregatire de la Saftica. O veste buna primita inaintea derby-ului cu CSA Steaua. Dinamo - CSA Steaua, cel mai important meci al sezonului pentru „caini”, se joaca vineri, de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.ro La sfarșitul lunii iunie, cand inca nu…

- Ministrii europeni ai Energiei vor purta negocieri de urgenta pe 9 septembrie, a declarat, luni, ministrul ceh al Industriei si Comertului, Jozef Sikela, in conditiile in care preturile cresc in Europa pe fondul invaziei Rusiei in Ucraina, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu…