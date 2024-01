Forumul Davos: O întâlnire de pregătire pentru ”boala X”! Pe agenda Forumului Economic de la Davos este programata și o intalnire privind ”pregatirea pentru boala X”. Rețelele sociale s-au inroșit, considerand ca aceasta intalnire ar fi destinata inducerii starii de frica legata de o viitoare pandemie. Subiectul despre o ”boala X” nu este pentru prima data cand agita zona antivaccin și postarile pe rețelele sociale. In iunie, un video viral pe TikTok estima ca aceasta boala X ar fi fost inventata de OMS in 2018 pentru a planifica viitoarea pandemie. In realitate, nimic din toate acestea. Din 2018, aceasta boala X figureaza pe lista bolilor și agenților… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

