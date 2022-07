Stiri pe aceeasi tema

- Fortele ruse isi concentreaza eforturile pentru a-si imbunatati situatia tactica si a crea conditii pentru o ofensiva asupra oraselor Seversk si Soledar, in regiunea Donetk (estul Ucrainei), a indicat marti Statul Major General ucrainean intr-un buletin despre situatia de pe front, citat de agentia…

- ​Rusia se va concentra acum „aproape sigur” pe capturarea regiunii estice Donețk, dupa ce a revendicat victoria asupra orașului Lisiciansk, arata cea mai recenta evaluare a ministerului britanic al apararii. Informațiile din cel mai recent raport al serviciilor de informații britanice: Forțele ucrainene…

- Comunitatea serviciilor de informații americane apreciaza ca va dura „ani” pentru ca armata rusa sa se refaca dupa pagubele suferite in timpul razboiului din Ucraina, ceea ce ar puta face ca Moscova sa se indrepte catre atacurile cibernetice sau chiar catre armele nucleare, spune sefa serviciilor de…

- Rusia are probleme semnificative in ceea ce privește unitațile de personal care desfașoara operațiuni de asalt in estul Ucrainei, informeaza Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei pe Facebook, relateaza Ukrinform. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Armata rusa a atacat peste 40 de localitați din estul Ucrainei, anunța forțele de aparare ale Kievului, citati de Antena3 . „Ocupanții au bombardat peste 40 de așezari din regiunile Donețk și Lugansk, distrugand sau provocand avarii la 47 de obiective civile, inclusiv 38 de case și o școala. In urma…

- Cel putin 28.700 de soldati rusi au murit in Ucraina. Intre 24 februarie si 20 mai, fortele armate ale Ucrainei au eliminat aproximativ 28.700 de militari rusi, dintre care aproape 200 numai in ultima zi, potrivit Statului Major General al Fortelor Armate ale Ucrainei, relateaza Ukrinform. De asemenea,…

- Razboiul pornit de Rusia impotriva Ucrainei intra intr-o „faza prelungita”, rusii cautand sa controleze total regiunea Donbas si sa ocupe sudul, a declarat marți ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, relteaza AFP, citata de Agerpres. „Rusia se pregateste sa desfasoare o operatiune militara…

- Forțele ruse au facut progrese minore in apropierea orașului Izium, potrivit armatei ucrainene, dar sunt in defensiva in apropiere de Harkov, in timp ce continua contraatacul ucrainean, anunța CNN. Statul Major General al forțelor armate ucrainene a declarat duminica ca rușii au capturat periferia nordica…