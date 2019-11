Stiri pe aceeasi tema

- Decesul a 39 de migranti, descoperiti intr-un camion frigorific langa Londra, nu-i opreste pe locuitorii provinciilor sarace din Vietnam, de unde proveneau o parte dintre victime, sa-si paraseasca tara in speranta unei vieti mai bune in

- ARAD. In acest weekend are loc etapa a XI-a in cadrul Ligii a III-a la fotbal. Echipele noastre din seria a IV-a au inceput sa faca puncte prețioase, speram sa mențina „strocul” și la meciurile urmatoare. Șoimii Lipova – Viitorul Daești Una din echipele valoroase ale seriei, Viitorul Daești, a produs…

- Moartea a 39 de cetateni chinezi descoperiti intr-un camion frigorific intr-un parc industrial din UK ramane sa fie elucidata, procurorii belgieni deschizand o investigatie pentru crima, iar premierul britanic Boris Johnson cerand aducerea in fata justitiei a celor vinovati.

- Panica pe aeroportul din Iași, marți noapte, dupa ce un senzor al unei aeronave care venea de la Munchen a indicat ca sunt probleme la roata din fața a trenului de aterizare. Avionul avea la bord 112 pasageri.

- Polițiștii povestesc ca vinovat de producerea accidentului este un barbat de 37 de ani. Acesta circula dinspre Orțișoara spre Timișoara, iar la un moment dat a pierdut controlul volanului. Mașina s-a rasturnat in afara parții carosabile, iar in urma impactului doua persoane au fost ranite.…

- In data de 09.09.2019 echipajul de scafandri ISU Hunedoara a fost solicitat sa participe la o intervenție de salvare pe canalul Dunare-Marea Neagra, in localitatea Agigea. Pompierii hunedoreni au participat la intervenție alaturi de scafandri din Constanța, ISU Arad, ISU Suceava si ISU Sibiu in zona…

- Scafandrii hunedoreni au fost solicitati sa intervina pe canalul Dunare – Marea Neagra. Echipaje de scafandri din cinci judete au fost solicitate sa caute o tanara care s-a aruncat de pe un pod. Echipajul de scafandri ISU Hunedoara a fost solicitat sa participe la o interventie de salvare pe canalul…

- Avaria a fost remediata, iar de marți seara de la ora 19.05 „s-a revenit la schema normala a instalației electrice (alimentare din doua stații) ce alimenteaza cartierul Lipovei din municipiul Timișoara”, spun pompierii timișeni. Cei de la ISU Banat anunța ca au fost inlocuiți aproximativ 500…