Stiri pe aceeasi tema

- Cantina Colegiului Tehnic ”Henri Coanda” din Timisoara a fost inchisa de inspectorii de la Protectia Consumatorului, dupa ce acestia au gasit capcane pentru rozatoare si chiar soareci morti, gandaci, mucegai, praf, alimente pastrare necorespunzator. In plus, a fost data o amenda de 3.000 de lei, potrivit…

- Inspectorii de la Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor Timiș au desfașurat miercuri o acțiune de control in urma unei reclamații la cantina Colegiului Tehnic Henri Coanda Timișoara, potrivit tion.ro. „Abateri constatate:agregate frig neigienizate cu depuneri masive de praf și cu urme…

- Control desfașurat de inspectorii de la Protecția Consumatorului la cantina unui liceu din Timișoara. Aceștia au gasit acolo o mizerie de nedescris: șoareci morți, capcane pentru rozatoare, gandaci, insecte, spații neigienizate. Cantina a primit o amenda in valoare de 3.000 de lei, un avertisment și…

- Descoperiri halucinante la cantina unui liceu din Timișoara, unde zeci de elevi iau masa in fiecare zi. Adolescenții mancau din farfurii in care au fost gasite excremente de rozatoare. In plus, li se serveau alimente expirate, ținute in frigidere pline de mizerie. Inspectorii de la Protecția Consumatorului…

- Inspectorii ANPC au decis sa inchida cantina Liceului Tehnologic de Silvicultura si Agricultura ”Casa Verde” din Timisoara, dupa ce au gasit inclusiv excremente de soareci. De asemenea, aceștia au dat și o amenda de 15.000 de lei, dar si un avertisment.

- Cantina Liceului Tehnologic de Silvicultura si Agricultura ”Casa Verde” din Timisoara a fost inchisa temporar in urma unui control al inspectorilor de la Protectia Consumatorilor. Acestia au dat o amenda de 15.000 de lei si un avertisment, dupa ce au gasit inclusiv excremente de soareci. ”Au fost…

- Inspectorii Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor au efectuat un control la cantina Liceului Tehnologic de Silvicultura și Agricultura „Casa Verde” din Timișoara. Aceștia au dispus inchiderea temporara a cantinei pana la remedierea abaterilor constatate. „Au fost identificate materii…

- ”SC Lidl Discount SRL Timisoara, Calea Torontalului, nr.106. Abateri constatate: in spatiul de vanzare a fost identificat produsul Faina alba Belbake 000 la 1kg, distribuitor Lidl, lot b si lot c, in cantitate de 800 kg, acesta prezentand ambalajul deteriorat, ros, cu continut scurs pe cartonul pe…