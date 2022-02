Forţa de Răspuns a NATO, activată pentru prima dată Forta de Raspuns a NATO, pregatita sa intervina in orice moment pentru un raspuns rapid la crize de securitate, a fost activata pentru prima data, cu rol de descurajare si aparare, arata Ministerul Apararii (MApN). “Aceste masuri de descurajare sunt prudente si ne imbunatatesc viteza, reactia si capacitatea de a-i proteja pe cei un miliard de cetateni care se bazeaza pe noi si pe care am jurat sa-i aparam”, a afirmat Comandantului Suprem al Fortelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Tod D. Wolters. “In ultimele luni, aliatii NATO si partenerii europeni au ramas uniti in fata amenintarilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

