Formulă revoluționară pentru construcția drumurilor Suedezii sunt considerați, de multe ori, un model de comportament. Mai ales in ultima vreme s-a tot vorbit despre modelul suedez, in contextul pandemiei. Acum e vorba despre altceva insa. Dar tot legat de acești suedezi, care nu se dezmint. Mulți dintre analiști iși pun intrebarea „oare in cate tari europene se poate vorbi de un grad atat de inalt de responsabilitate in randurile populatiei?”. La modul general vorbind, executivul de la Stockholm are incredere in suedezi. In constiinta lor civica. Acest contract social, al increderii, intre populatie si executiv, este unul care trezeste acum admiratia,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oficialul a aratat ca numarul celor prezenti poate fi mai ridicat decat pana acum daca locurile sunt numerotate, iar distanta intre persoane este de minimum un metru. Pana acum, guvernul de la Stockholm recomanda pastrarea unei distante de doi metri pentru a se evita raspandirea coronavirusului. In…

- O companie de construcții din Suedia a lansat un program revoluționar: refacerea unei șosele din centrul țarii cu asfalt ecologic. Este o noutate absoluta pe plan mondial. Covorul asfaltic este realizat exclusiv din materiale care nu afecteaza mediul inconjurator. Liantul folosit este realizat din materiale…

- Lumânari, flori și jucarii de pluș au fost aduse de catre familie și rezidenți în locul în care o fata de 12 ani a fost împușcata mortal saptamâna trecuta într-o parcare a unui restaurant dintr-o suburbie din sudul Stockholm-ului. Bilete, notițe și mesaje scrise pe…

- Suedia, care a atras atentia prin strategia sa mai putin stricta impotriva noului coronavirus, i-a indemnat joi pe suedezi sa munceasca de acasa cel putin pana de Anul Nou, in contextul in care a depasit pragul de 80.000 de imbolnaviri de covid-19, relateaza AFP.Aceasta masura - care vizeaza…

- Compania care microcipeaza oamenii, pentru a evita contactul fizic in timpul pandemiei. Suedezii folosesc tehnologia de ani de zile Suedezii folosesc de cațiva ani tehnologia futurista a implantarii unui microcip sub pielea de la mana, folosit in activitațile cotidiene, cum ar fi accesarea smartphone-ului,…

- La data de 1 iulie 2000, cu 20 de ani in urma, s-a deschis pentru trafic Podul Øresund, cel mai lung pod rutier si feroviar din Europa, care conecteaza Suedia si Danemarca. Acesta are o lungime de 7845 metri și o lațime de 23,5 metri. Construcția podului Øresund a inceput in 1995 și a fost […]

- Suedia va demara o ancheta, pana in vara, in privința modului in care statul a gestionat pandemia, a declarat luni premierul Stefan Lofven, in cadrul unui interviu acordat pentru un cotidian suedez, anunța rador.ro.Afirmația a fost facuta pe fondul criticilor legate de decesele din caminele…