Formația The Different Class a lansat materialul discografic „Skins”, un album care conține 13 piese inregistrate in Consonance Studio din Timișoara și a fost mixat de Rob Anders, masterizat de Tim Boyce, iar designul coperții a fost realizat de Alexandra, Flavius Retea și Bianca Paul. „«Skins» descrie un trip interior intens in care fiecare traire […] Articolul Formația The Different Class a lansat albumul „Skins”: „Este un material cinematic ce traverseaza cu ușurința sfera sonora“ a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .