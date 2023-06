Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de muzica veche Lupus Dacus va susține un concert special la Timișoara, evenimentul fiind inclus in ediția din acest an a Embargo Fest ce se va desfașura in perioada 9 – 10 iunie la Muzeul Satului Banațean. Trupa a luat naștere in data de 1 iulie 2002 la Arad și ofera publicului un spectacol…

- Trupa Eyedrops va susține un concert de lansare a albumului „Gasit. Ratacit. Regasit. Pierdut.” la Timișoara, evenimentul urmand sa se desfașoare vineri in 28 aprilie, de la ora 20, la clubul Manufactura. Formația și-a inceput povestea in 2012, cu piese in limba engleza. Odata cu anul 2015 și cu imbrațișarea…

- Formația ABRA va susține un concert extraordinar maine 27 aprilie de la ora 20:30 la Casa Del Retro in Timișoara, in formula Adrian Dinu Schwartz. Christian Podratzky, Horea Crișovan și Florin Cvașa. „Joi, 27 aprilie, aproape de inserat vom canta primul album cam integral, cat și majoritatea pieselor…

- Eugen Caminschi și Bogdan „Bogy“ Nagy vor lansa albumul „Good Times”, o colecție de 12 cantece despre prietenie și simplitate in arta sunetelor., evenimentul urmand sa se desfașoare in data de 6 aprilie, de la ora 21, la Casa del Retro. Temele universale regasite frecvent in blues sunt abordate intr-o…

- Grupul Depeche Mode va lansa vineri un nou album de studio, "Memento Mori", al carui titlu a fost privit ca o premoniție, dat fiind ca a fost ales inainte de decesul lui Andy Fletcher, potrivit AFP

- Formația 3 Sud Est a lansat recent o noua melodie care poarta titlul de „Unu” și efectueaza un turneu național care poposește și la Timișoara, evenimentul din orașul nostru urmand sa se desfașoare duminica 26 martie de la ora 19 la Sala Capitol. Noua lor melodie a fost compusa de membrii trupei 3 Sud…

- Cel mai mare turneu din istoria formației Om la luna, in care trupa aduce in fața publicului cantecele cunoscute și deja iubite, poposește la Timișoara, evenimentul urmand sa se desfașoare joi, 16 martie, de la ora 19:30 la Casa Tineretului. Turneul formației a debutat in data de 3 martie și se incheie…