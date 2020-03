Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Al Hilal, antrenata de Razvan Lucescu,a invins, joi, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Al Taawon, intr-un meci din etapa a XX-a a campionatului Arabiei Saudite potrivit news.ro.Golul a fost marcat de Al Dawsari, in minutul 16. Al Hilal este lider in clasament, cu 47 de…

- Formatia Al Hilal, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, joi, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Al Feiha, intr-un meci din etapa a XVIII-a a campionatului Arabiei Saudite potrivit news.ro.Unicul gol al meciului a fost marcat de Burayk, in minutul 69. Al Hilal este lider in clasament,…

- Formatia Al Hilal, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, miercuri, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Al Raed, intr-un meci din etapa a XVII-a a campionatului Arabiei Saudite, potrivit news.ro.Golurile au fost marcate de Eduardo ‘6, Gomis ’42 si Al Maiouf ‘90+6 (penalti) pentru gazde…

- Echipa de volei Unirea Dej s-a impus, ieri, cu 3-1, pe teren propriu, in fața formației SCM Gloria Buzau. Partida dintre cele doua echipe, disputata ieri dupa-amiaza, de la ora 18, in Sala Sporturilor din Dej, a contat pentru a XIII-a etapa a Diviziei A1 la volei masculin. Inaintea acestei confruntari,…

- Formatia Al Hilal, antrenata de Razvan Lucescu, a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Abha, intr-un meci din etapa a XVI-a a campionatului Arabiei Saudite, potrivit news.roGolurile invingatorilor au fost marcate de Carrillo ‘9 si Gomis ’14. Pentru Abha a inscris Andriatsima,…

- Echipa de baschet masculin U Banca Transilvania Cluj a invins miercuri, pe teren propriu, formatia belarusa Tsmoki Minsk, iar campioana CSM Oradea a fost depasita, in deplasare, de israelienii de la Ironi Ness Ziona, in penultima etapa a grupei J din FIBA Europe Cup potrivit news.ro.La Cluj-Napoca,…

- Echipa Antwerp, antrenata de Ladislau Boloni, a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 2-1 (1-1), formatia Cercle Bruges, in etapa a XXII-a a campionatului belgian de fotbal potrivit news.ro.Gazdele au dechis scorul, in minutul 3, prin Hoggas, apoi formatia pregatita de Boloni a ramas…

- Golurile au fost marcate de Al Abed (15), Gomis (28, 40, 57), Giovinco (34), Al Shehri (84) si Carrillo (90). In clasament, Al Hilal ocupa locul 2, cu 24 de puncte din 11 meciuri, lider fiind Al-Nassr, cu 29 de puncte, din 13 meciuri.