FOREVER HIT, singurul mare festival care se va tine in 2021? Concertele, spectacolele si, mai ales, marile festivaluri au fost activitatile cel mai greu incercate de pandemie si totodata printre cele mai regretate de publicul larg. Conform unui studiu realizat de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturala (INCFC) in decembrie 2020, 50% dintre romani ar participa la spectacole muzicale in aer liber indifferent de cum va evolua situatia generata de COVID-19 sau in cazul in care va ramane la fel. Insa masurile anuntate de autoritati privind sectorul organizarii de evenimente par sa nu fi tinut cont de dorintele publicului si deja marile festivaluri… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

