Ford suspendă producția la Craiova pentru opt zile Producatorul auto din Craiova oprește temporar producția din cauza crizei de componente auto, care afecteaza mai mulți producatori. Dupa uzinele Dacia a venit randul Ford sa sisteze temporar productia. Producatorul auto din Craiova va opri productia incepand cu data de 26 februarie. Ford confirma oprirea productiei „Ca urmare a problemelor legate de furnizarea de semiconductori care afecteaza o mare parte din industria auto globala, Ford Craiova va suspenda temporar productia de vehicule si motoare timp de 8 zile, incepand cu 26 februarie.Planul actual este ca productia la Ford Craiova sa fie… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

