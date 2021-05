Ford lucrează la două platforme pentru mașini electrice, una pentru camioane și SUV-uri, cealaltă pentru autoturisme Ford Motor va anunța azi ca dezvolta doua platforme dedicate vehiculelor complet electrice, una pentru camioane și SUV-uri de dimensiuni mari, cealalta pentru autoturisme și SUV-uri mai mici, ca parte a strategiei de a prinde General Motors Co, Volkswagen AG și Tesla Inc in cursa globala de electrificare auto, au spus surse familiare cu planurile Ford. Platformele pentru toate vehiculele electrice fac parte dintr-un plan multianual, de mai multe miliarde de dolari, pe care producatorul de automobile american il va prezenta investitorilor la Ziua piețelor de capital intr-un eveniment online, potrivit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

