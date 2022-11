Președintele Poloniei, Andrzej Duda, a declarat ca țara sa a indeplinit toate condițiile pentru a primi fonduri UE de stimulare economica și ca nu mai trebuie facute „concesii” Bruxelles-ului. Președintele polonez Andrzej Duda a declarat ca se opune unor concesii suplimentare fața de Comisia Europeana, care blocheaza fonduri importante ale UE din cauza preocuparilor legate […] The post Fondurile UE blocate infurie Polonia. „Am dat dovada de prea multa bunavoința” cu Bruxelles-ul first appeared on Ziarul National .