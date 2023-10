Fondurile de pensii din Romania au o expunere de 90 milioane euro fata de Banca Internationala de Investitii, aflata sub sanctiuni SUA. Fondurile de pensii, principalii investitori romani care au de recuperat bani, incearca sa obtina, cu sprijinul MAE, Ministerului Finantelor si ASF, o derogare din partea SUA, care ar permite bancii rusesti sa plateasca folosind active pe care le are blocate in sistemul finaniar din statele UE. „Este o problema pe care am discutat-o si cu omologul meu belgian, Vincent van Peteghem, in contextul participarii la Ecofin, care ne-a transmis ca o va da mai departe…