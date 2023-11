Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat ca a depus la Agenția de Dezvoltare Regionala ADR de la Piatra Neamț documentația SIDU- Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana a Zonei Urbane Funcționale Suceava pentru perioada 2021-2030 pentru a putea accesa fonduri europene in vederea finanțarii…

- Agenția de recuperare a bunurilor infracționale (ARBI) a CNA a emis un ordin de inghețare pe o suma de peste 700 de mii de lei, in baza delegației ofițerilor de urmarire penala ai CNA și a preluat in administrare o mașina de lux din 2016 și alte 700 de mii de lei intr-un dosar de contrabanda. De asemenea,…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Centru a amanat a doua oara deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor la apelul 1.4.1. Investiții tehnologice in IMM-uri, prin care firmele din cele 6 județe ale regiunii vor putea obține granturi de cate 250.000-1,5 milioane de euro pe proiect.

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) au anunțat oficial perioada de inscrieri la Programul Investalim 2023, prin care firmele din domeniul procesarii alimentare vor putea obține ajutoare de stat dintr-un buget anual de 148 de milioane…

- Agenția de Dezvoltare Regionala „Centru” a anunțat miercuri ca amana depunerea de proiecte pe un apel cu buget de 80 de milioane de euro din cauza unor semnale „privind posibilitatea anumitor entitați sa depuna cereri cu ajutorul unor mijloace automate”.

- Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA a emis ordonanțe de sechestru, in baza delegațiilor Procuraturii Anticorupție, Direcției Generale Teritoriale Nord a CNA și Poliției de Frontiera, pe 4 bunuri, in valoare de peste 5,2 milioane de lei, saptamina trecuta. In prezent, ARBI are…

- 23 de șantiere, atatea sunt deschise acum in municipiul Sebeș pentru realizarea de obiective de investiții cu finanțare nerambursabila: școli (construire, extindere sau dotare), iluminat public, 27 de strazi care nu au fost niciodata asfaltate, baze sportive și de agrement. In plus, 17 autobuze electrice…

- Consiliul Județean Maramureș a organizat astazi ceremonia oficiala de semnare a doua contracte de finanțare nerambursabila prin Programul Național de Redresare și Reziliența, pentru realizarea Campusului profesional integrat din Regiunea de Nord-Vest și pentru achiziția a 31 de microbuze electrice pentru…