Fonduri pentru fermierii europeni pentru a reduce emisiile de metan

- Investitii de peste 28 de milioane de euro, din fonduri europene, pentru dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apa si canalizare in Tara Fagarasului In cadrul ultimei sedinte ordinare a Consiliului Judetean Brasov din anul 2020, alesii judeteni au aprobat studiul de fezabilitate, indicatorii…

- Comisia Europeana a adoptat noi masuri care vor permite statelor membre sa scuteasca spitalele, medicii și persoanele fizice din UE de taxa pe valoarea adaugata (TVA) atunci cand achiziționeaza vaccinuri impotriva coronavirusului și kituri de testare pentru depistarea acestuia. Noile norme, adoptate…

- Intrebarea pe care toata lumea o ridica in aceasta perioada este cand va fi autorizat unul din vaccinurile anti-Covid. Agentia Europeana a Medicamentelor (EMA) examineaza deja autorizarea a trei vaccinuri anti-coronavirus. EMA a anunțat ca primele vaccinuri anti-coronavirus ar putea fi autorizate la…

- Salariul minim ar putea crește de anul viitor, variante de lucru vehiculate fiind intre 100 și 150 de lei/ lunar. Premierul a evitat sa avanseze o cifra dar a aratat ca exista intenția reglementarii acestui tip de venit, inclusiv la nivel european. Referitor la varianta reducerii locurilor de munca,…

- SPRIJIN… Fermierii vasluieni isi vor primi despagubirile pentru seceta din primavara la inceputul anului viitor. Anuntul a fost facut ieri de ministrul Agriculturii, Adrian Oros, care a precizat, totodata, ca fermierii vor trebui sa depuna solicitarile pana la finalul anului 2020. Potrivit acestuia,…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, marți, legea privind aprobarea ordonanței de urgența a Guvernului 148/2020 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat producatorilor agricoli care au inființat culturi in toamna anului 2019, afectate de seceta pedologica. „Beneficiarii prevazuti…

- Puterea.ro prezinta radiografia dezastrului din calea ferata, CFR, respectiv CFR SA, CFR Marfa și CFR Calatori, una mai „fierbinte” decat alta. Incepem cu CFR Marfa, in decursul anilor scurși, a perioadei de cand s-a pus problema stringenta a ajutorului de stat cordat catre CFR Marfa, nu a existat…

- Oficiali ai Uniunii Europene au afirmat intr-o ședința interna ca doar o parte din populația UE va putea fi vaccinata impotriva Covid-19 inainte de 2020 in cazul in care un vaccin eficace va fi disponibil, potrivit unor surse citate de Reuters . Avertismentul oficialilor UE vine in ciuda faptului ca…