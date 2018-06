Stiri pe aceeasi tema

- Ion Țiriac este pe cale sa faca o noua investiție majora in nordul Bucureștiului, pentru a crea o baza sportiva cu toate facilitațile, unde viitorii campioni ai Romaniei sa aiba toate condițiile necesare pentru a face performanța. Evaluat inițial la cateva zeci de milioane de euro, proiectul va “inghiți”…

- "Astazi, in sedinta de Guvern, a fost adoptata o hotarare privind schema de ajutor de stat pentru industria cinematografica. (...) Aceasta schema de ajutor isi propune stimularea productiei de filme prin incurajarea initiativei private in domeniile creatiei, finantarii productiei si distribuirii…

- Firmele mici și mijlocii (IMM) romanești, din domeniul tehnologiei informației și comuncațiior (IT&C) vor putea obține fonduri nerambursabile de maximum 2,5 milioane de euro, printr-o noua linie de finanțare, aflata in pregatire. Descarca propunerile de Ghid al solicitantului și de model de plan de…

- Solutiile de digitalizare, proiectele e-mobility si lansarea de noi produse si servicii pentru clienti sunt directiile strategice ale companiei in perioada urmatoare; Un nou Centru de Servicii Clienti va fi infiintat la Sibiu, unde vor fi create circa 250 de noi locuri de munca; alte circa 120 de angajari…

- Firmele mici și mijlocii din Romania, din anumite domenii, pot obține fonduri nerambursabile intre 50.000 de euro și 2 milioane de euro de la statul norvegian, printr-o linie de finanțare de 21 de milioane de euro in total, deschisa oficial vineri.

- Romania colecteaza selectiv doar 5% din deșeurile care pleaca spre gropile de gunoi. Daca peste doi ani nu reușim sa atingem nivelul de 50% la acest capitol, țara noastra risca infringementul, adica vom plati amenzi usturatoare. Odata cu aderarea la Uniunea Europeana, Romania si-a luat angajamentul…

- Firmele mici și mijlocii din Romania care activeaza in domenii de tehnologie inalta se pot inscrie in selecția pentru acceleratorul de afaceri RobotUnion, in care sunt puse la bataie fonduri totale de 2 milioane de euro in cash și servicii pentru afaceri, destinate companiilor inregistrate in Uniunea…

- Firmele private din Romania, din categoriile de microintreprnderi și firme mici și mijlocii, vor putea primi, in anumite condiții, fonduri nerambursabile de la stat de maximum 250.000 de lei (circa 54.000 de euro) fiecare, intr-o noua ediție a programului Comerț, conform propunerii de procedura de implementare…