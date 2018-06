Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, in calitate de for legislativ decizional, proiectul de lege privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI), dupa ce in Comisia pentru politica economica au fost aduse mai multe amendamente care prevad inclusiv majorarea aportului in numerar…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri infiintarea Fondului Suveran de Investitii si Dezvoltare (FSDI), caruia i-au fost aduse modificari importante. De exemplu, capitalul social creste de la 1,85 miliarde lei la 9 miliarde lei, iar numarul companiilor incluse ajunge la 33. USR si PNL vor legea la CCR.

- Parlamentul a adoptat miercuri, cu 174 de voturi “pentru”, 98 de voturi “impotriva” si trei abtineri, proiectul de lege privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI) care se va ocupa atat de dezvoltarea si finantarea din fonduri proprii si din fonduri atrase, cat si de administrarea…

- Dupa ce vizita la Bucuresti din februarie a reprezentantilor Eurostat i-a dat lui Liviu Dragnea peste cap planul de a infiinta Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat marti seara ca proiectul a fost discutat cu experti de la Bruxelles, care vor…

- "In maxim 2-3 luni va fi aprobat si se va trece la implementarea propriu-zisa. Vor fi doua etape. In prima etapa, primul management va pune bazele fondului urmand, in cea de-a doua, dupa 6-12 luni, sa se selecteze un nou management care va realiza efectiv managementul fondului", a spus Mavrodin.Potrivit…

