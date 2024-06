Stiri pe aceeasi tema

- Anca Verma, cea mai bogata romanca din lume (cu o avere impresionanta, de peste trei miliarde de dolari), este insarcinata și urmeaza sa nasca in august 2024. Ea traiește ca o regina in New Delhi și se ocupa de afacerile soțului ei, un miliardar indian. Anunțul a fost facut de biroul de presa al familiei…

- Cristian Popescu Piedone, candidatul PUSL la Primaria Capitalei, reacționeaza dur dupa ce Nicușor Dan, edilul Capitalei, a spus ca haosul din traficul bucureștean și poluarea vor fi rezolvate abia in 2035: „Cum, ma, in 2035? Peste 11 ani? Adica va fi haos pe strazile din București pana cand elevii aflați…

- Bucurie mare in familia lui Marian Cozma! Anul acesta, artistul va deveni tata de fata. Marea veste a fost data chiar de cantareț, in aceasta dimineața, in emisiunea Star Matinal. Emoționat, Marian Cozma a spus și ce nume au ales el și partenera lui pentru micuța care urmeaza sa vina pe lume.

- Cosmina Pasarin a fost intotdeauna discreta atunci cand a venit vorba despre viața personala. De aceasta data insa, intr-un interviu exclusiv pentru Star Matinal, vedeta a dat tot din casa. A vorbit despre relația de iubire și a spus și daca este pregatita sau nu sa devina mamica.

- Anunțul momentului pentru consumatorii racordați la Hidroelectrica. Cel mai mare producator de energie din Romania a anunțat cand se face citirea indexului in perioada curenta. Valoarea autocitita poate fi comunicata gratuit la numarul de telefon 0800.800.359. Anunțul momentului: ce trebuie sa știe…

- George Nicolescu, celebrul cantareț orb care ne-a daruit șlagarul „Eternitate”, s-a stins din viața la varsta de 74 de ani. Anunțul trist a fost facut chiar de Andrei Paunescu. La doar 74 de ani, George Nicolescu a intrat in eternitate. „Eternitate” este si cel mai cunoscut slagar al artistului, lansat…

- De trei luni, fiul Corneliei Catanga și soția lui, Alina, traiesc o perioada unica, asta pentru ca vor deveni parinți pentru prima data. Cei doi și-au dorit ca familia sa se mareasca, iar de curand, au anunțat ca vor avea un copil.