"Consumul a crescut gradual pe masura ce restrictiile au fost ridicate. Faptul ca economia romaneasca este bazata pe consum intr-o proportie semnificativa s-a dovedit a fi o vulnerabilitate majora in aceasta perioada. Credem ca cele mai importante provocari pentru Romania in 2021 sunt: criza sanitara pana la atingerea unui nivel optim al imunitatii, campania de vaccinare COVID-19 si consolidarea fiscala. Cele mai importante oportunitati din punctul nostru de vedere sunt: fondurile de redresare de la UE, care ar trebui sa inceapa a fi primite anul acesta, cresterea cererii interne in cazul unei…

- Premierul Florin Citu afirma ca banii pe care ii va atrage Romania prin Mecanismul de Redresare si Rezilienta vor ajuta la redresarea economiei, afectata de criza sanitara. Fondurile vor merge catre investiții, digitalizare și reforme, a mai adaugat prim-ministrul.

