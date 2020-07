Fondul de câştiguri pentru Tragerile Loto ale Verii, suplimentat cu 175.000 de lei Loteria Romana a suplimentat cu 175.000 de lei fondurile de castiguri ale jocurilor 6/49, Joker si 5/40 pentru editia Tragerilor speciale Loto ale Verii, care urmeaza sa aiba loc duminica, a anuntat institutia intr-un comunicat. Pentru categoria I a jocului Loto 6/49 fondul de castiguri a fost suplimentat cu 100.000 de lei, pentru categoria I a jocului Joker fondul de castiguri a fost suplimentat cu 50.000 de lei, iar pentru categoria I a jocului Loto 5/40 fondul de castiguri a fost suplimentat cu 25.000 de lei. In urma tragerilor loto de joi, la Joker, categoria I, este in joc un report in valoare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

