Stiri pe aceeasi tema

- ​Grupul OLX, care deține site-ul de vânzari cu același nume ce opereaza și în România, a anunțat, luni, ca preia, pentru o suma imensa, un startup online german, care realizeaza o afacere foarte utila pe piața auto: cumpara mașini second hand, le verifica și le revinde la licitație…

- La fel ca anul trecut, pe 11 octombrie 2019, incepand cu ora 19:00, o parte dintre cei 150 de voluntarii NAG vor organiza tururi pietonale ghidate, din 45 in 45 de minute, dar si – in premiera – tururi pentru trotinete electrice, organizate in colaborare cu EcoRide. Organizatorii propun iubitorilor…

- ​Promovarea turistica pe internet este vizata în proiectul noii legi a turismului din România, facut de Guvern și aprobat tacit de Senat, recent. Un parlamentar din opoziție acuza ca proiectul va pune piedici românilor care închiriaza locuințe în regim hotelier pe platforme…

- Antreprenorul în serie Elon Musk, care a fondat companii precum Tesla și SpaceX, a postat pe Twitter o imagine în care apare drapelul României lânga cel al statului Ciad, fiind intrigat de faptul ca cele doua steaguri sunt aproape identice, iar "lumea nu vorbeste despre…

- Enel X a devenit acționar cu o participație de 12,5% la Hubject, un joint venture in domeniul mobilitații electrice care include jucatori de top din tehnologie, industria auto și cea a utilitaților. Hubject a dezvoltat o platforma interoperabila care permite șoferilor de vehicule electrice sa iși incarce…

- Amazon este disponibil si in Romania prin intermediul site-urilor sale de pe care se poate comanda cu ajutorul unui simplu card. Transportul dureaza putin mai mult, insa produsele sunt unice si de cele mai multe ori nu se gasesc la noi in tara.

- Mai multe sectoare de drum, inclusiv Centura București, vor fi blocate total sau parțial in cursul nopții de 11 spre 12 septembrie și in cursul nopții de 12 spre 13 septembrie, pentru a permite trecerea unui convoi agabaritic. Potrivit reprezentanților firmei care se ocupa de transport și escorta, aceasta…

- ​Afacerile cu gradiniție și școli private au crescut de aproape 3 ori în ultimii 9 ani, în România, potrivit unui studiu de piața dat publicitații luni. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....