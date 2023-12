Focurile Gheenei s-au democratizat. Ardem cu toții Romania iși arde proprii sai fii cu o nonșalanța uluitoare, și mai nimeni nu platește. Maternitatea Giulești, Colectiv, Spitalul Matei Balș, Spitalul din Piatra Neamț, Crevedia, Ferma Dacilor și cate or mai fi fost sunt ca adevarate Flacari la Gheenei dar nu pentru cei neispraviți ci pentru noi toți. Ardem nevinovați pentru ca zbarnaie corupția, ardem ca totul este facut in dorul leii, ardem ca mai nimeni nu ia decizii drastice de prevenire a acestor catastrofe, ardem ca sa ardem, ne trimitem pe toți la Gheena universala, democratica, ca niște necredincioși nemernici ce suntem. E un destin notoriu,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

