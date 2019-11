77 DE CUVINTE: Am fost vinovat. Totuși…

Când îmi găsesc locul de parcare ocupat, caut altul. Sunt convins că omul care a staţionat are o problemă şi va reveni. Că nu este rea voinţă. Ieri am lasat maşina pe un loc închiriat, gândindu-mă că nu mă va prinde ora 16 acolo. Şi am uitat pur şi simplu. Când m-am uitat la ceas,