Stiri pe aceeasi tema

- Senzorii de poluare din București au inregistrat valori ridicate luni dimineața. Asta dupa ce in localitațile din apropierea Capitalei, localnicii au sarbatorit Lasata Secului, incendiind cauciucuri. Șeful Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, a declarant, luni dimineața, la Digi24 ca cele mai frecvente…

- La inceputul postului de Paște se celebreaza Lasata Secului. Pentru a marca momentul obiceiul cere ca oamenii sa faca un foc mare, pentru pentru purificare si alungarea spiritelor rele. Locuitorii din Sinteși nu au ratat momentul și au incendiat diverse obiecte, iar fumul a ajuns pana in zona Capitalei.…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a lansat o campanie prin care ii indeamna pe romani sa renunțe la mașini in fiecare vineri și sa foloseasca alte mijloace alternative, cum ar fi transportul in comun sau bicicletele, cu excepția celor care dețin mașini electrice. Premierul Florin Cițu a anunțat ca…

- „In Bucuresti, de 20 de ani cel putin, nu s-a luat nicio masura prin care sa se reduca poluarea, nici pe poluarea industriala, nici pe poluarea casnica, adica din incalzire rezidentiala. Sunt din ce in ce mai multe centrale termice individuale din cauza faptului ca nu merge sistemul centralizat de incalzire.…

- Ministru Mediului, Tanczos Barna, catalogheaza drept "foarte mare" nivelul de poluare din Capitala si afirma ca in ultimele doua decenii in Bucuresti nu s-au luat masuri pentru reducerea poluarii. El anunta ca a propus administratiei locale sa ia in clacul eliberarea autorizatiilor de construire doar…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat ca programul Rabla ar putea suferi modificari anul acesta. Conform oficialului din Guvernul Cițu, ar dori ca acest program sa vina cu masuri alternative și sa dea posibilitatea de a cumpara și alte mijloace de transport, nepoluante, cum ar fi trotinetele…

- Ministrul Mediului, Barna Tanczos, a anunțat ca Romania va trebui sa ia o decizie in privința aplicarii unei taxe pe poluare in orașe, precum alte 24 de state membre UE procedeaza. „Nu este taxa auto. S-ar putea sa fie o taxa de poluare. Primul principiu care guverneaza in Europa toate aceste lucruri…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, si primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, au discutat, marti, despre poluarea din Bucuresti si masurile concrete care pot fi implementate pentru reducerea acesteia. Cei doi au stabilit calendarul extinderii punctelor de masurare in aglomerarea Bucuresti-Ilfov.…