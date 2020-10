Focar de COVID-19 la celebrul Teatro alla Scala din Milano

Stiri pe aceeasi tema

- Italia a raportat sambata 19.644 noi cazuri noi de COVID-19 in ultimele 24 de ore, numar fara precedent pentru țara. Guvernul ia in calcul noi restricții pentru a limita raspandirea coronavirusului, relateaza Reuters, citata de Hotnews.ro.In același timp, Italia a raportat 151 de noi decese provocate…

- Pilotul italian Valentino Rossi, de noua ori campion mondial la motociclism viteza, a fost testat pozitiv la COVID-19 si va rata Marele Premiu al Aragonului la MotoGP, transmite Reuters potrivit Agerpres. Rossi, care s-a intors acasa, la Tavullia, in Italia, dupa Marele Premiu al Frantei, din weekend-ul…

- Celebrul fotbalist portughez Cristiano Ronaldo a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus.Ronaldo a fost testat pozitiv pentru coronavirus inaintea meciului dintre naționala Portugaliei și reprezentativa Suediei. Jucatorul a parasit cantonamentul și intra in izolare, conform Reuters.Starul celor de…

- Circa 250 de medici si asistente vor putea asista ca invitati la Marele Premiu de Formula 1 de la Monza, care va avea loc duminica, fara spectatori, din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat, miercuri, echipa Ferrari, înaintea cursei din Italia, relateaza Reuters.Cursa de la Monza, în…

- Silvio Berlusconi a fost testat pozitiv cu COVID-19 și se afla in izolare la domiciliu. Fostul premier al Italiei are 83 de ani. Silvio Berlusconi a fost testat de doua ori pentru COVID-19 și ambele teste au aratat rezultate pozitive. Politicianul, care la finalul lunii septembrie va implini 84 de…

- Ministrul sanatatii francez, Olivier Veran, si-a indemnat recent concetatenii sa nu lase garda jos in fata epidemiei de COVID-19, subliniind ca ii asteapta o batalie indelungata impotriva noului coronavirus, iar respectarea regulii de distantare sociala este vitala pentru a evita o noua intrare in izolare…

- Norvegia va interzice timp de doua saptamani acostarea in porturile sale a navelor de croaziera care au peste 100 de persoane la bord, in urma descoperirii unui focar de COVID-19 la bordul unei nave a companiei Hurtigruten, transmit luni agentiile Reuters si EFE.Societatea Hurtigruten a anulat…