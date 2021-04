Stiri pe aceeasi tema

- Doua echipaje de pompieri cu 2 autospeciale de stingere cu apa și spuma au intervenit pentru stingerea unui incendiu in Post-ul Incendiu in Vulcana Pandele. Pompierii au intervenit cu doua autospeciale apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de vineri spre sambata in interiorul unui liceu din orașul Targoviște. Pompierii au reușit sa stinga flacarile care au distrus mai multe echipamente și piese de...

- Incendiu de proporții in Targoviște, pornit de la focul pus pentru arderea vegetației uscate. Acest. afa s-a propagat la un Post-ul TARGOVIȘTE: Pompierii s-au luptat doua ore cu un incendiu in care au ars 10 tone de mase plastice apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Pompierii de la Garda de Intervenție Voinești au intervenit cu un echipaj in localitatea Izvoare, comuna Voinești pentru a stinge Post-ul VIDEO: Incendiu de vegetație in comuna Voinești. apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Noapte de foc pentru pompierii timișeni. Primul incendiu a fost anunțat la ora 01:49. Pompierii din cadrul Stației de Pompieri Deta au fost solicitați sa intervina la un incendiu in localitatea Stamora Germana. La locul intervenției s-au deplasat de urgența doua autospeciale de stingere, un echipaj…

- Astazi, 16 februarie, in jurul orei 11:30, pompierii de la Detașamentul Gaești au fost solicitați sa intervina, in localitatea Valea Post-ul Incendiu la o gradinița din Valea Mare. Din fericire, niciun copil nu a fost ranit apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Pompierii militari ai Garzii de Intervenție Vicovu de Sus și ai Detașamentului Radauți, impreuna cu lucratorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Straja, au intervenit cu 4 autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa de…

- In aceasta seara, in jurul orei 20, pompierii de la Detașamentul Gaești au fost anunțați sa intervina la un incendiu Post-ul Pompierii gaeșteni au intervenit cu trei autospeciale la un incendiu in Gura Foii. Din fericire, nu exista victime apare prima data in Gazeta Dambovitei .