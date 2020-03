Stiri pe aceeasi tema

- FMI si Banca Mondiala anunța ca sunt pregatite sa acorde finanțare de urgența statelor care se confrunta cu dificultați din cauza epidemiei cu coronavirus Fondul Monetar International (FMI) si Banca Mondiala (BM) au anuntat luni ca sunt pregatite sa ajute statele membre sa rezolve dificultatile provocate…

- Fondul Monetar International (FMI) si Banca Mondiala (BM) au anuntat luni ca sunt pregatite sa ajute statele membre sa rezolve dificultatile provocate de raspandirea rapida a epidemiei de coronavirus (Covid-19), inclusiv prin finantare de urgenta, transmite agerpres.ro.

- Libanul va interzice intrarea pe teritoriul sau a persoanelor care vin din tarile cele mai afectate de noul coronavirus - China, Iran, Coreea de Sud si Italia - cu exceptia libanezilor si strainilor care locuiesc in Liban, au anuntat vineri autoritatile libaneze, fara a preciza de cand va intra in vigoare…

- Soferii de TIR-uri au inceput sa refuze cursele catre statele afectate de coronavirus, in special catre Italia, tara cu care Romania are importante schimburi comerciale, a declarat pentru „Adevarul” Augustin Hagiu, presedintele Federatiei Operatorilor Romani de Transport (FORT).

- Persoanele care vin din Italia sau care au venit recent din zonele afectate de coronavirus sunt plasate in carantina sau sunt izolate la domiciliu in contextul epidemiei de coronavirus de la nivel internațional. Pana in acest moment, niciun roman nu este infectat cu virusul coronavirus, insa mai mulți…

- Italia a devenit epicentrul european al Covid-19, virusul care se raspandește rapid in peninsula, noi țari precum Elveția, Austria și Croația raportand imbolnaviri. In Italia trei persoane in varsta de 80 de ani au murit marți, toate fiind din regiunea Lombardia, cea mai afectata de apariția coronavirusului…

- AFP a publicat sambata o lista cu tarile si teritoriile in care au fost inregistrate cazuri confirmate de infectii cu noul coronavirus din cauza caruia au murit mai mult de 1.500 de persoane, dintre care patru in afara Chinei continentale de la raspandirea sa din orasul chinez Wuhan, acolo unde a…

- Numeroase tari si teritorii au anuntat cazuri confirmate de boala cauzate de noul coronavirus chinez, care se raspandeste din orasul chinez Wuhan, unde a aparut in decembrie, relateaza AFP care prezinta lista acestor tari si teritorii, potrivit news.ro.CHINA Aproximativ 7.700 de persoane…