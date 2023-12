Stiri pe aceeasi tema

- In Monitorul Oficial a aparut LEGEA 296 din 26 octombrie 2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitații financiare a Romaniei pe termen lung. Legea aduce ca o noutate impozitul special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare. „Contribuabilii care inregistreaza in…

- „Asistam la un adevarat tsunami fiscal care va spulbera mare parte dintre firmele mici din Romania, firmele mici, IMM-uri, microintreprinderi, dar și PFA-uri”, este de parere analistul economic Adrian Negrescu. In contextul in care pachetul fiscal a trecut de Curtea Constituționala, Adrian Negrescu …

- Pachetul de masuri fiscale pe care care Guvernul Ciolacu ar urma sa fie modificat, conform unor surse oficiale. Legea a trecut miercuri de Curtea Constituționala și urmeaza sa fie promulgata de președintele Klaus Iohannis.

- „Guvernul nu ia masuri pe care le dorește FMI, pentru ca nu are un contract de imprumut” cu FMI, a reiterat purtatorul de cuvant al PNL, Ionuț Stroe. Reacția de joi a liberalului vine dupa ce FMI a lansat mai multe critici fața de pachetul de masuri fiscale adoptat de Guvern.Purtatorul de cuvant al…

- Guvernul Ciolacu iși asuma raspunderea in Parlament pe proiectul de lege privind masurile fiscale. ”Va spun cu toata responsabilitatea, de azi s-a terminat cu dubla masura, s-a terminat cu banii facuți ușor din evaziune fiscala. Masurile au fost dezbatute indelung. In ultimele luni am avut un dialog…

- Asociatia Marilor Retele Comerciale din Romania (AMRCR) susține ca introducerea unui impozit minim pe cifra de afaceri ar trebui sa fie subiectul unei reglementari separate, care sa asigure echitatea fiscala in functie de specificul fiecarei activitati ec

- Proiectul de lege cu noile masuri fiscale, in forma definitiva, publicat marți dimineața, aduce schimbari substanțiale in privința impozitarii muncii, elimina o serie de facilitați fiscale și vine cu noi taxe.

- Guvernul Romaniei a decis sa majoreze taxele și impozitele. Astfel, Executivul a aprobat lista noilor masuri fiscale care vor influența costul vieții romanilor incepand cu 1 octombrie. Premierul Marcel Ciolacu a prezentat PSD-ului versiunea finala a pachetului de reforme fiscale pe care intenționeaza…