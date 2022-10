Stiri pe aceeasi tema

- Asia-Pacific are mai multe de pierdut decat orice alta regiune daca sistemul comercial global se va desparți in urma tensiunilor geopolitice. Țarile asiatice ar putea pierde peste 3% din produsul intern brut daca schimburile comerciale vor fi intrerupte in sectoarele afectate de recentele sancțiuni…

- Presedinta Taiwanului a transmis Chinei ca o confruntare armata dintre cele doua tari nu este o optiune si ca isi doreste sa lucreze cu Beijinul pentru a reduce tensiunile. In discursul sau de Ziua Nationala, Tsai Ing-wen a promis ca nu va exista niciun loc de compromis in privinta democratiei si…

- Camera de Comerț a Uniunii Europene din China a emis miercuri Propunerea privind afacerile companiilor europene in China 2022-2023, prin care arata ca atractivitatea Chinei pentru investiții a scazut, dar ca intreprinderile europene inca spera sa acapareze oportunitați pe piața chineza. China și țarile…

- Dmitri Medvedev, vicepresedintele Consiliului de Securitate al Rusiei, a afirmat joi ca referendumurile in „republicile” din Donbas vor avea loc, fara cale de intoarcere. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Marina americana dezvolta sisteme de energie dirijata ca o potențiala aparare impotriva rachetelor hipersonice, a declarat amiralul principal al Marinei americane, calificand progresele facute de Rusia și China in tehnologia armelor hipersonice drept „o preocupare semnificativa". Fii la curent…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a sosit duminica in Africa de Sud, incepandu-și calatoria in Africa care este descrisa pe larg de catre presa americana ca fiind un nou efort de a readuce aliații și o renaștere a politicii de tip Razboi Rece. Deși in incercarea de a contracara influența…

- Echilibrul de forte s-a modificat in favoarea Chinei in ultimele decenii, ceea ce ar putea afecta planurile Statelor Unite de aparare a Taiwanului in cazul instituirii unei blocade comerciale sau in cazul unei interventii militare chineze, comenteaza postul de televiziune BBC, potrivit Mediafax.…

- Presedinta Taiwanului, Tsai Ing-wen, a subliniat, in discursul sau, ca insula isi sporeste capacitatile defensive si va "mentine linia apararii" pentru democratiile din regiune, relateaza News.ro. SUA a fost un partener de baza in ceea ce priveste securitatea pentru multe tari liberale din regiunea…