Stiri pe aceeasi tema

- Pe agenda Executivului de luni se afla forma finala a Ordonantei de Urgenta privind stabilirea cadrului institutional si financiar de gestionare a fondurilor europene in cadrul Mecanismului de Redresare si Rezistenta. Totodata, pe lista se afla si modificarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 155/2020…

- Guvernul Romaniei are luni, 13 decembrie, o ședința in format mixt, cu participarea fizica și online a membrilor din executiv. In cadrul ședinței se va supune aprobarii forma finala a Ordonanței de Urgența privind stabilirea cadrului instituțional și financiar de gestionare a fondurilor europene in…

- Guvernul Romaniei a adoptat vineri Ordonanța de urgența care reglementeaza cadrulinstituțional, fluxurile financiare și modul de verificare a utilizarii fondurilor alocate Romaniei prin Planul Național de Redresare și Reziliența. Adoptarea acestuia permite inceperea implementarii PNRR și reprezinta…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dan Vilceanu a prezentat, vineri, dupa sedinta de Guvern, prevederile OUG care a fost adoptata si care cuprinde fluxurile financiare din cadrul PNRR. Ministrul a precizat ca o noutate din OUG e faptul ca anumite investitii vor fi efectuate prin Agentiile…

- Consiliul de Administratie al ETA SA prin Comitetul de Nominalizare si Remunerare organizeaza selectia Directorului societatii conform art.35 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Procesul…

- Fonduri suplimentare pentru achiziția de medicamente destinate pacienților infectați cu virusul SARS-Cov-2 și pentru asigurarea finanțarii secțiilor ATILa solicitarea Ministerului Sanatații, Guvernul Romaniei a aprobat in ședința de Guvern de astazi, 29 septembrie 2021, proiectul de Hotarare de Guvern…

- Mihai Nicut (e-nergia.ro) Contorul de energie elecrica al consumatorului casnic trebuie citit la maximum trei luni, potrivit proiectului de Ordonanța de Urgența a Guvernului care modifica legea energiei, pus recent in dezbatere publica. “In cazul clientului final casnic, in vederea emiterii facturii…

- SC. ANT MANCINI CLUB SRL anunta lansarea proiectul cu titlul ”GRANT PENTRU CAPITAL DE LUCRU” proiect nr RUE 7374 inscris in cadrul Masurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituita prin OUG nr 130/2020. Proiectul se deruleaza pe o perioada de maxim 12 luni, incepand cu data semnarii contractului…