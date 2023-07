Fluxul de gaz rusesc către Europa este în continuare constant Fluxurile de gaze ale gazoductului Rusiei catre Europa in luna iunie au fost constante de la luna la luna la 1,76 miliarde m3, in ciuda unei perioade de intreținere de o saptamana a conductei TurkStream, a aratat o analiza a datelor de la S&P Global Commodity Insights pe 4 iulie, scrie spglobal.com. Livrarile rusești in Europa prin conducte sunt in prezent limitate la fluxurile prin Ucraina care intra in punctul Sudzha de la granița dintre Rusia și Ucraina și prin șirul european al TurkStream. CITESTE SI Topul celor mai cautate joburi din Romania: Nu ai nevoie de facultate ca sa ocupi… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

